Mannheim – Kind bei Verkehrsunfall von Pkw erfasst – Zeugen gesucht – Nachtrag

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 11-jähriger Fußgänger missachtete am Mittwoch gegen 10:20 Uhr eine rot zeigende Fußgängerampel und wurde durch einen bislang unbekannten Autofahrer in Folge eines Zusammenpralls leicht verletzt. Der Minderjährige lief ersten Ermittlungen zu Folge trotz Rotlicht zeigender Fußgängerampel über eine Fahrbahn der Augustusanlage in Richtung Beethovenstraße und wurde dabei von einem bevorrechtigten Autofahrer erfasst. Hierbei erlitt der 11-Jährige leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Fahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallörtlichkeit.

Eine 58-jährige Zeugin, die den Unfall beobachtete, machte die Polizeibeamten darauf aufmerksam, dass ein bislang ebenfalls noch unbekannter Autofahrer, der hinter dem Unfallverursacher fuhr, nach dem Zusammenstoß die Verfolgung aufgenommen habe. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere den Zeugen, der die Verfolgung aufgenommen haben soll sowie weitere Zeugen, die Hinweise zum Fahrer/zur Fahrerin oder zum Fahrzeug machen können oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621 174-331-0 zu melden.