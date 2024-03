Heidelberg – Ostergehege im Zoo Heidelberg – beim Bauernhof Der Frühling hält Einzug

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu Ostern wird im Zoo Heidelberg viel geboten. Rechtzeitig zum Ferienbeginn wurde die Renovierung der Robbenanlage fertig und die kommentierten Fütterungen finden wieder täglich (außer freitags) um 11 und 15.45 Uhr statt. Im Ostergehege zwischen Bauernhof und Explo-Halle tummeln sich junge Meerschweinchen, Kaninchen und Osterküken. Mit einem bunten Blütenmeer lädt die Parklandschaft zum Frühlingsspaziergang mit Freunden und Familie ein. Rund 20.000 Blumenzwiebeln wurde dafür im Herbst gesteckt. Wer an den Osterfeiertagen einen Blick auf die Blumenpracht und den Osternachwuchs werfen möchte, kann dies auch an den Feiertagen während der regulären Öffnungszeiten des Zoos – im März 9 bis 18 Uhr und ab April bis 19 Uhr.



Auf dem gesamten Zoo-Gelände strecken Osterglocken, Hyazinthen und Tulpen ihre Blüten in die Frühlingssonne und setzen farbenfrohe Akzente auf den Wiesen. Zoobesucher und Zootiere genießen gleichermaßen die ersten wärmenden Sonnenstrahlen. Schon am Zoo-Eingang hören Zoobesucher das aufgeregte Klappern der Störche. Über 30 Storchenpaare haben sich bereits im Zoo eingefunden, um eine erfolgreiche Brutsaison zu starten. Sie suchen den Zoo und das Umland nach geeigneten Nistmaterialien ab und oft können die Zoobesucher einen Storch mit einem Büschel Heu oder Zweigen auf dem Rückflug zum Nest beobachten.



Wesentlich weiter sind die Tiere im Bauernhof des Zoos: Die im März geborenen Zicklein und Lämmer tollen im Streichelgehege umher. In der letzten Märzwoche kam ein Kälbchen bei den Hinterwälder Rindern zur Welt. Flauschig und gut sichtbar zeigen sich die frischgeschlüpften Hühnerküken im Ostergehege im Durchgang zwischen Bauernhof und Expo-Halle. Mit viel Liebe wurde von den Tierpflegern das Gehege für die niedlichen Jungtiere gestaltet. Die quirligen Federbällchen haben dort gemeinsam mit jungen Kaninchen und Meerschweinchen ihr gemeinsames „Osternest“ aus Stroh und Hobelspänen bezogen.

Während in manchen Gehegen, wie beispielsweise bei den Lemuren, besondere Osterüberraschungen in Form von schmackhaften Leckereien, versteckt in bunten Eierschalen, im Gehege entdeckt werden, haben die Handwerker und Gärtner des Zoos gemeinsam mit Fremdfirmen viele Baustellen pünktlich zu Ostern abgeschlossen: Robbenanlage, Besucherwege, Afrikateich – alles ist für den Zoobesuch an Ostern gerichtet.