Frankenthal – Letzte Hilfe-Kurs in der Stadtbücherei Frankenthal

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Einen Erste-Hilfe-Kurs haben wir alle schon einmal im Leben gemacht – immer in der Hoffnung, nicht in eine Unfallsituation zu geraten und handeln zu müssen. Dem Thema Krankheit und Sterben widmet sich der „Letzte-Hilfe-Kurs“ am Freitag, 2. Februar von 9 bis 13 Uhr in der Stadtbücherei Frankenthal. Die zertifizierten Kursleiterinnen aus der Hospiz- und Palliativarbeit Anja Stanger Öholm und Kristiane Koch-Schultheiss richten geben an diesem Vormittag Infos um das Umsorgen von Schwerkranken und Sterbenden. Es geht um die Normalität des Sterbens als Teil des Lebens, auch Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht werden angesprochen.

Die Kursleiterinnen thematisieren außerdem mögliche Beschwerden, die Teil des Sterbeprozesses sind und was bei der Linderung helfen kann. Anschließend wird gemeinsam überlegt, welche Möglichkeiten des Abschiedsnehmens es gibt und wo dabei eigene Möglichkeiten und Grenzen sind. Aufgrund großer Nachfrage findet der Letzte-Hilfe-Kurs in der Stadtbücherei bereits zum zweiten Mal statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist erforderlich: per Tele-fon 06233/89-630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich zu den Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr und Sa 10 – 15 Uhr) in der Welschgasse 11.

Alle Infos zur Stadtbücherei und ihren Veranstaltungen und Aktionen sind jederzeit unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei abrufbar.