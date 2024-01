Schifferstadt – Betrugsmasche führt zum gewünschten Erfolg

Friedelsheim / Landkreis Bad Dürkheim / Neustadt / (ots) Am Freitag, den 18.01.2024 gegen 11:20 Uhr, kam es in Friedelsheim in der Hauptstraße zu einem versuchten Raubdelikt. Ein dunkel gekleideter Mann, mit Sturmhaube, Mütze und Handschuhen vermummt, klingelte an einer Haustür. Da er mit einem Paket vor der Tür stand, ging der erwachsene Sohn der ... Mehr lesen »