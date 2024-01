Frankenthal – Erzberger Straße teilweise gesperrt

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Weil zwei Mehrfamilienhäuser gebaut werden, ist die Fahrbahn in der Erzberger Straße, zwischen Welschgasse und Neumayerring, teilweise gesperrt. Die Arbeiten waren bereits für das Spätjahr 2023 angekündigt, mussten dann aber verschoben werden. Begonnen wurden die Arbeiten am 22. Januar, sie sollen bis Ende Oktober andauern. Während der Baumaßnahme kann die Erzberger Straße nur noch in Richtung Neumayerring befahren werden, da in diesem Bereich eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet wird. Die Umleitungsstrecke ist entsprechend ausgeschildert. Der Gehweg wird im Bereich der Baustelle in Erzberger Straße und Welschgasse voll gesperrt. Wir bitten um Beachtung und Verständnis, dass während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist.

