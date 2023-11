Hahnhofen – Verkehrskontrolle

Durch eine Polizeistreife wurde am Freitagmorgen um ca. 09:00 Uhr ein

32-Jähriger Autofahrer in der Hauptstraße in Hanhofen kontrolliert.

Der Beschuldigte gab im Rahmen der Verkehrskontrolle an, dass er

keinen Führerschein besitzt und das Auto nicht zugelassen sei. Somit

hatte das Fahrzeug keinen gültigen Versicherungsschutz.

Zudem hatte der Beschuldigte die Kennzeichen dieses Autos zuvor von

einem anderen Fahrzeug entwendet.

Weiterhin konnten beim 32-Jährigen Hinweise auf Betäubungsmittel- und

Alkoholkonsum festgestellt werden, weshalb diesem eine Blutprobe

entnommen wurde.

Das Fahrzeug wurde zum Zwecke der Verwertung sichergestellt. Den

Beschuldigten erwarten nun mehrere Straf- und

Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen