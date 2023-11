Bockenheim – Mit 3,24 Promille unterwegs und Unfall verursacht

Bockenheim an der Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Samstag, den 18.11.2023 um 17:01 Uhr, kam es in Bockenheim an der Weinstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Die 51-jährige Mitteilerin und Fahrerin eines KIA befuhr dabei die Weinstraße in Richtung Monsheim.

An der Einmündung zur Kellereistraße hielt sie an, um den Wartenden 43-jährigen Fahrer eines Hyundais auf die Weinstraße einfahren zu lassen. Der Fahrer des Hyundai bog dann in einem großen Bogen nach links in Richtung Grünstadt ab und verschätzte sich dabei derart, dass er zunächst mit der gegenüber befindlichen Hauswand und dann mit dem KIA der 51-Jährigen kollidierte. Der Hyundaifahrer hielt nach dem Zusammenstoß nicht an und setzte stattdessen seine Fahrt, ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen, fort. Da die Daten des Kennzeichens bekannt waren, konnten die Beamten den 43-jährigen Unfallverursacher im Rahmen einer Nahbereichsfahndung noch in Bockenheim fahrend antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Neben korrespondierenden Unfallschäden an seinem PKW konnten die Beamten ebenfalls starken Atemalkoholgeruch beim 43-jährigen Fahrer feststellen. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,24 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, die Fahrzeugschlüssel sowie sein Führerschein wurden sichergestellt. Im Anschluss wurde er zwecks Entnahme einer gerichtlich verwertbaren Blutprobe zur Dienststelle der Polizeiinspektion Grünstadt verbracht. Ihn erwarteten nun u.a. Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Gesamtschadenssumme wird aktuell auf etwa 4000 Euro geschätzt.