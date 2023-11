Mannheim – Fahrradstraßen fördern Radverkehr in Mannheim

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mittlerweile 16 Fahrradstraßen gibt es in Mannheim. Sie umfassen eine Gesamtlänge von knapp neun Kilometern. Die Ausweisung von Fahrradstraßen mit ausdrücklichem Vorrang für Radfahrerinnen und Radfahrer wirkt sich positiv auf den Radverkehr in Mannheim aus. Das belegen jüngste Verkehrszählungen, die der Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung der Stadt Mannheim durchgeführt hat. „Mit dem Konzept der Fahrradstraßen werden bestehende Radhauptverbindungen verdeutlicht und der Radverkehr in diesen Straßen komfortabler und sicherer gemacht. Damit erleichtern wir den Mannheimerinnen und Mannheimern den Umstieg aufs Rad als umweltfreundliches Alltags-Fortbewegungsmittel“, erläutert der für Verkehrsplanung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer.

In fast allen untersuchten Straßen hat sich der Kfz-Verkehr nach Einführung der Fahrradstraße reduziert und der Radverkehrsanteil deutlich zugenommen – am meisten in der Rollbühlstraße in Käfertal (+ 85%). Zu Spitzenstunden wurden in den Kernstadt-Fahrradstraßen mehr als 200 Radfahrende pro Stunde gezählt, in den Fahrradstraßen der Vororte im Durchschnitt 70 Radfahrende pro Stunde. In allen untersuchten Fahrradstraßen war der Radverkehrsanteil höher als der Anteil für Kfz-Verkehr. Spitzenreiter ist hier die Tattersallstraße als Teil der wichtigen Querverbindung zwischen Nationaltheater und Hauptbahnhof, in der im Durchschnitt pro Stunde mehr als sechs Mal so viele Radler unterwegs sind wie Autofahrer.

Historie

Als erste und viele Jahre einzige Fahrradstraße in Mannheim wurde die Verbindung Hauptbahnhof – Universität zwischen L13-L9 (Schlossgarten Straße) im Jahr 1998 im Rahmen des ersten Verkehrsentwicklungsplans ausgewiesen. Erst mit Beschluss des 21-Punkte-Programms im Jahr 2010 wurde zur Förderung des Radverkehrs die weitere Einrichtung von Fahrradstraßen im Verlauf des Radhauptverkehrsnetzes vorgesehen, mit dem Ziel, die Bedingungen für den Radverkehr in Erschließungsstraßen zu verbessern. Die erste im Rahmen des beschlossenen 21-Punkte-Programms umgesetzte Fahrradstraße war das Stephanienufer. Sie wurde im Jahr 2013 fertiggestellt. Jüngste Einrichtungen zur Fahrradstraße sind die Meerfeldstraße und die Straße Am Neckarplatt. Perspektivisch soll unter anderen in der Langstraße in der Neckarstadt eine Fahrradstraße eingerichtet werden.