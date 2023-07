Heidelberg – Kanalbefahrungen in der Bergheimer Straße!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/rnv) – Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) saniert die in die Jahre gekommene Fahrleitungsanlage der StraßenbahahnFahrleitungsanlage der Straßenbahn in der Bergheimer Straße und installiert neue

Fahrleitungsmaste und -drähte. Von Montag, 17. Juli, bis voraussichtlich Oktober 2023, finden zwischen Bismarckplatz und Mittermaierstraße vorbereitende Arbeiten für den Bau der Mastfundamente statt. Dabei wird der Abwasserkanal in der Bergheimer Straße mit einer Spezialkamera befahren und vermessen, um eine Beschädigung des Kanals durch die späteren Tiefbauarbeiten zu vermeiden. Die Arbeiten finden von Montag bis Freitag tagsüber statt. Die Bergheimer Straße wird in den betroffenen Bereichen jeweils einseitig für die Durchfahrt gesperrt. Der Individualverkehr wird durch Sperrungen beeinträchtigt. Kleinräumige Umleitungen sind für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ausgeschildert. Der Straßenbahnund Busverkehr ist nicht beeinträchtigt.

Es wird voraussichtlich in folgenden Abschnitten gearbeitet, die sich zeitlich verschieben können:

• Montag, 17. Juli, bis Freitag, 28. Juli 2023: Sperrung nördliche Fahrbahn Bergheimer Straße von

Bismarckplatz bis Thibautstraße

• Montag, 31. Juli, bis Freitag, 4. August: Sperrung südliche Fahrbahn zwischen Bergheimer Straße 89 und

Einmündung Römerstraße; Sperrung Ein- und Ausfahrt Bergheimer Straße/Alte Bergheimer Straße

• Montag, 7. August, bis Freitag, 1. September: keine Arbeiten und Beeinträchtigungen

• Montag, 4. September, bis Freitag, 8. September: Sperrung südliche Bergheimer Straße ab Mittermaierbis inklusive Einmündung Kirchstraße

• Montag, 11. September, bis Freitag, 15. September: Sperrung der Kirchstraße, keine Beeinträchtigung

der Bergheimer Straße

Zeitweise werden auch Sperrungen in Nebenstraßen der Bergheimer Straße notwendig. Diese betreffen die

Kirchstraße, Vangerowstraße, Fehrentzstraße, Poststraße und Thibautstraße. Eine Ausfahrt in die Bergheimer

Straße ist dann jeweils vorübergehend nicht möglich