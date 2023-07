Einbrüche in Mundenheim und Oggersheim am Wochenende – Zeugen gesucht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Vermutlich am Wochenende, zwischen Freitagabend (07.07.2023) 17:00 Uhr und Montagmorgen (10.07.2023) 08:00 Uhr, stiegen Unbekannte in einen Bürokomplex in der Straße “Am Bubenpfad” im Stadtteil Mundenheim ein und entwendeten mehrere Elektronikgeräte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

Ungefähr im gleichen Zeitraum brachen bislang ebenfalls Unbekannte in ein Fachgeschäft in der Flomersheimer Straße in Ludwigshafen-Oggersheim ein und entwendeten Bargeld. Hierbei entstand ein Schaden von knapp 4.000 Euro.

Wer hat die Taten beobachtet oder im Bereich der Straße Am Bubenpfad oder der Flomersheimer Straße im genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.