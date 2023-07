Nächster Neuzugang beim SV Waldhof – Angelo Gattermayer wechselt aus Österreich zum SVW

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der nächste Neuzugang der Buwe steht fest. Angelo Gattermayer wird zukünftig für den SV Waldhof auflaufen und verstärkt damit die offensiven Außenbahnen der von Rüdiger Rehm trainierten Mannschaft. Angelo Gattermayer verbrachte seine Jugend beim FC Admira Wacker Mödling. Dort schaffte der 21-jährige auch den Sprung in den Profibereich und sammelte Erfahrungen in den ersten beiden österreichischen Ligen. Aufgrund seiner guten Leistungen in der abgelaufenen Zweitligasaison wurde Angelo Gattermayer im Juni für die österreichische U21-Nationalmannschaft berufen. Dort absolvierte der Offensivspieler zwei Partien in der Startelf. Nun wechselt Gattermayer zu seiner ersten Profistation außerhalb Wiens und läuft zukünftig für den SV Waldhof auf.

„Mit Angelo haben wir einen hochinteressanten Spieler von uns überzeugen können, der eine sehr gute Saison gespielt hat. Er ist sehr dribbelstark im direkten Duell und bringt zudem auch eine gute Geschwindigkeit mit. Angelo ist ein Spieler, der mit seinen 21 Jahren schon viele Erfahrungen in Österreich gesammelt hat und den unbedingten Willen mitbringt, sich hier durchzusetzen. Wir freuen uns, dass er sich dazu entschieden hat, hier mit dem SVW seinen nächsten Karriereschritt gehen zu wollen”, so Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim 07.

„Im Vorfeld habe ich ausschließlich positive Dinge über den SV Waldhof gehört. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir gezeigt, dass Mannheim der ideale Ort ist, um die ersten Schritte außerhalb Österreichs zu gehen. Der Fußball in Deutschland und der 3. Liga ist sehr intensiv. Ich glaube, dass ich mich mit meiner Art und Weise sehr gut in diese Spielweise einfügen kann. Besonders freue ich mich auf das Carl-Benz-Stadion und unsere Fans, von denen ich bisher ausschließlich Gutes gehört habe”, so Angelo Gattermayer, Neuzugang des SV Waldhof Mannheim.

Angelo Gattermayer wird mit der Rückennummer 23 auflaufen.