Mannheim – Navi-Dieb auf frischer Tat festgenommen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag meldete ein Zeuge um kurz vor 1 Uhr der Polizei einen Mann, der sich an geparkten Autos in U 1 zu schaffen machte. Der Mann suchte augenscheinlich nach nicht abgeschlossenen Fahrzeugen. An einem geparkten VW wurde der Täter dann fündig und stieg in den Innenraum ein. Dort konnte die inzwischen verständigte Polizei den Mann auf frischer Tat festnehmen. In seinem Rucksack befanden sich vier mobile Navigationsgeräte sowie mehrere Elektroartikel. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich dabei um Diebesgut. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Gegen 24-jährigen Täter wird nun wegen des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen ermittelt.

