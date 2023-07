Fahrzeugführer bei Dannstadt-Schauernheim unter dem Einfluss von THC

Mußbach / Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Gestern, am Freitag dem 07.07.2023, kam es gegen 23:45 am Rande des Eselshautfestes zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen rempelte der 26-Jährige Geschädigte aus dem Großraum Landau, versehentlich eine männliche Person auf der Toilette an. Anschließend drehte sich der noch unbekannte Täter um und ... Mehr lesen »