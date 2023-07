Mörlenbach – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mörlenbach/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag (06.07.) befuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer aus Wald-Michelbach die L3120 von Mörlenbach in Richtung Weiher. Bei einem Überholvorgang kollidierte dieser mit einem entgegenkommenden Pkw Ford eines 61-jährigen aus Wald-Michelbach. Der 54-jährige Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste durch einen Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden. Der Pkw-Fahrer und dessen 57 Jahre alte Beifahrerin wurden ebenfalls zur ärztlichen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt. Gemäß ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mind. 18 000 Euro. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Darmstadt wurde vom Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Kraftfahrzeuge wurden sichergestellt. Die L3120 war in beide Fahrtrichtungen für 4 Stunden voll gesperrt.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One