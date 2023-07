Mehrere Wahlplakate von Mannheimer OB-Kandidat Thorsten Riehle beschädigt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In den letzten Tagen wurden in ganz Mannheim Plakate von Thorsten Riehle beschädigt und Aufkleber, sogenannte Störer, runtergerissen oder gar ganz entfernt. „Plakatvandalismus ist leider ein immer wiederkehrendes Thema in Wahlkämpfen.”, äußert sich der SPD-Kreisvorsitzende Stefan Fulst-Blei entsetzt über den zunehmenden Vandalismus: „Wir kennen das aus den vergangenen Wahlkämpfen, aber jetzt ist es so massiv, dass man davon ausgehen muss, dass System dahinter steckt. Wir haben Meldungen aus allen Stadtteilen erhalten, in manchen Gebieten, wie zum Beispiel in Rheinau wurden über Nacht Riehle-Plakate in ganzen Straßenzügen entfernt, dafür hängen dort nun die Plakate des Gegenkandidaten! Selbstverständlich haben wir umgehend Anzeige gegen unbekannt erstattet. Bei uns hängen die meisten Ortsvereine die Plakate selbst auf, das sind viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit, die hier zunichtegemacht wurden.”

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One