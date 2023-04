Weinheim – Mit dem E-Bike in den Wald After-Work-Radeln – Ab 4. Mai werden in Weinheim donnerstags geführte Touren angeboten

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. „Lass den Alltag hinter dir und tanke Kraft in der Natur mit uns – bei einer kleinen E-Mountainbiketour nach Feierabend“, so lautet die Einladung von Susanne Kratzer und Andreas Patolla, zwei rad- und naturbegeisterten Mountainbikern aus Weinheim. Unter anderem für die Weinheimer Tourist-Info bieten sie ab Mai an jedem ersten und dritten Donnerstag im Monat die Gelegenheit zu einem gemeinschaftlichen „After-Work-Radeln“ an. Es soll sich um eine kleine Feierabendrunde drehen, jeweils um 18 Uhr für etwa eineinhalb bis zwei Stunden nach Lust und Laune (eine anschließende Einkehr auf ein Erfrischungsgetränk sei nicht ausgeschlossen). Bei den Strecken handelt es sich im leichte Flowtrails, auch Anfänger sind willkommen. Der Schwierigkeitsgrad kann nach Absprache mit der Gruppe verändert werden. Wichtig:

Die Veranstaltung ist kostenlos – jeder ist für sich und sein Bike verantwortlich. Die Strecke ist für Elektro-MTB ausgelegt. Wichtig sind vor allem breite Reifen mit griffigem Profil für unbefestigte Wege. Treffpunkt ist immer um 18 Uhr am Wanderparkplatz beim Schützenhaus in Lützelsachsen, Dornbachweg 14, 69469 Weinheim. Anmeldungen sind erwünscht unter Bike-Guides, Susanne Kratzer und Andreas Patolla GbR, Weinheimer Str. 85/1, 69469 Weinheim, info@bike-guides.de., Telefon 0173-3055831. Das erste After-Work-Radeln wird am 4. Mai angeboten. Die weiteren Termine dieses Jahres sind 11. Mai (wegen Feiertag), 1. Juni und 15. Juni, 6. Juli und 20. Juli, 3. August und 17. August, 7. September und 21. September, 5. Oktober und 19. Oktober.