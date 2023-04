Weinheim – Einführung ins „Geo-Caching“

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Neu im Angebot der Weinheimer Tourist-Info: „Digitale Schnitzeljagd“ rund im Weinheim – Erstmals am 6. Mai Weinheim. Weinheim bietet eine neue Entdeckungstour an: Rund um die Stadt eine moderne digitale Schatzsuche per GPS – „Geoaching“ nennt sich diese immer beliebtere Art, die Natur zu erkunden. Geocaching bietet viele Möglichkeiten, eine Stadt auf eine etwas andere Art und Weise zu entdecken. Wer noch keine Erfahrung mit diesem Hobby hat, kann auf der dreistündigen Exkursion alles Nötige erfahren, um danach selbst auf die „Digitale Schnitzeljagd” zu gehen. In der Stadt und im Exotenwald zeigen viele Caches unterschiedlicher Machart interessante Plätze und laden zu Entdeckungstouren ein.

