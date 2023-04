Landkreis Bad Dürkheim – Zeugen gesucht!

Landkreis Bad Dürkheim – Meckenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Bereits am 18.4.2023 gegen ca 17.10 Uhr, kam es “Auf der Höhe 36” in Meckenheim zu einer Unfallflucht. Wie die Bilder zeigen, wurde der am Straßenrand geparkte Pkw seitlich stark beschädigt. Es wird vermutet, dass es sich beim Unfallverursacher um ein höheres Fahrzeug handelt. Eventuell ein landwirtschaftliches Gerät oder ein Transporter.

Zeugen die etwas gesehen haben, sollen sich bitte bei der Polizei Haßloch oder Schifferstadt melden.

