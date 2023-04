Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Bauarbeiten am Starkenburgweg zur Erneuerung der Wasserleitung gehen in die letzte Phase. Am kommenden Montag (24.) beginnen die Arbeiten am Pflasterbelag. Die Arbeiten werden abschnittsweise durchgeführt. In diesem Bereich bleibt der Starkenburgweg komplett gesperrt. Die Maßnahme wird voraussichtliche sechs … »