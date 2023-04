Ludwigshafen – Onkologisches Zentrum Ludwigshafen lädt ein – Infoveranstaltung für Erkrankte und Angehörige

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Krebserkrankungen sind so unterschiedlich wie die Menschen, die davon betroffen sind. Eine individuelle Therapie ist daher besonders wichtig. Das zertifizierte Onkologische Zentrum Ludwigshafen am Klinikum Ludwigshafen lädt zu einer Patienteninformationsveranstaltung ein um die verschiedenen Tumorzentren vorzustellen. Am Dienstag, 25. April, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr, im Herzzentrum des Klinikum Ludwigshafen, Haus H, Konferenzraum.

Prof. Dr. Peter Paschka, Leiter des Onkologischen Zentrums, und sein Team präsentieren die einzelnen Tumorzentren. Selbsthilfegruppen und die Psychoonkologen der Klinik stellen ihr Unterstützungsangebot dar. Zudem gibt es Einblicke in die Mind-Body-Medizin. Die Experten nehmen sich zum Abschluss der Veranstaltung Zeit für Fragerunden und Austausch.

Eingeladen sind onkologisch erkrankte Menschen, deren Angehörige und Interessierte. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

