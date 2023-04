Nathan der Weise wird nochmals im Pfalzbau Ludwigshafen gezeigt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar

Tilman Gerschs Inszenierung von Lessings Drama Nathan der Weise wird im April und Juni nochmals auf den Pfalzbau Bühnen gezeigt. Zu sehen ist die Aufführung am Montag, 24.4. und am Dienstag, 25.4.2023, jeweils um 19.30 Uhr sowie am Mittwoch, 28.6.2023 um 19.30 Uhr.

In Jerusalem leben Juden, Christen und Muslime auf engstem Raum. Viele von ihnen sind tiefgläubig, seit Jahrhunderten prägen religiöse Konflikte das Leben in der Heiligen Stadt. In dieser explosiven Atmosphäre siedelt Gotthold Ephraim Lessing sein letztes Drama an. Lessings Utopie der Menschheit als großer Familie, in der niemand seiner Zugehörigkeit wegen Benachteiligung erfährt, findet im glücklichen Schluss des Stücks ihren Ausdruck. Der Weg dahin aber ist steinig, geprägt von Misstrauen, Vorurteilen, vorschnellem Handeln.

Alle Rollen werden von drei Darstellern verkörpert, die in verschiedene Rollen schlüpfen. Rainer Kühn beeindruckt als Nathan und Saladin, Stephanie Schönfeld übernimmt neu die Rollen der Amme Daja, von Saladins Schwester Sittah und dem Klosterbruder, und Thomas Halle kann als Tempelherr und Derwisch Al-Hafi seine Wandlungsfähigkeit unter Beweis stellen. Neben der jungen Ludwigshafenerin Rose Abbas als Recha stehen Mitglieder des Beethovenchors unter der Leitung von Tristan Meister sowie Schüler*innen des Carl-Bosch-Gymnasiums auf der Bühne. So konzentriert sich die Inszenierung auf den Kern der Sprache und arbeitet zugleich mit dem Prinzip der lustvollen schauspielerischen Verwand­lung. Live­musik von Frank Rosenberger und Matthias Lang untermalt die Aufführung atmosphärisch.

Preise 36 € / 31 € / 26 € / 21 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle: Theater im Pfalzbau

Fotoquelle: Alen Ljubic