Großniedesheim – Bedrohungslage

Großniedesheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 16.04.2023, gegen 19.00 Uhr, wurde, nachdem durch die Zeugin und Mutter des Beschuldigten eine Anzeige in Mannheim erstattet hatte, durch die Dienststelle in Mannheim mitgeteilt, dass der Beschuldigte, ein 35-jähriger Mann aus Großniedesheim, diese, nach einem verbalen Streit, im Auto, vor dessen derzeitigem Aufenthaltsort in der Hauptstraße in Großniedesheim, mit einer Schusswaffe bedroht habe. Nach Entgegennahme des Sachverhaltes und Hinzuziehung von Spezialkräften, wurde der Aufenthaltsort des Beschuldigten mit starken Kräften aufgesucht und er konnte dort widerstandslos festgenommen werden. Die Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, konnte ebenfalls bei dem Beschuldigten sichergestellt werden. Nach einer Gefährderansprache und Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde der Beschuldigte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Bei dem Einsatz wurden der Beschuldigte und ein Polizeibeamter leicht verletzt in Form von Schürfwunden. Gegen den Beschuldigten wurden Verfahren wegen Bedrohung und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetzt eingeleitet.

