Der Kronauer Jan Bühn geht vom zweiten Startplatz in der Superstock-Klasse in das 24-Stunden-Rennen

Kronau / Metropolregion Rhein-Neckar

Der Kronauer Jan Bühn (Zweiter von links) mit seinen Tecmas-MRP-BMW Racing-Teamkollegen (Foto BMW)

Für Motorradrennfahrer Jan Bühn aus dem badischen Kronau beginnt am morgigen Samstag (15. April) in Le Mans/Frankreich der Auftakt zur Langstrecken-Weltmeisterschaft (EWC). Der 32-Jährige startet in dieser Saison für das französische Tecmas-MRP-BMW Racing-Team in der seriennahen Superstock-Klasse. Bei den Testfahrten Ende März auf dem 4,185 km langen Bugatti-Circuit in Le Mans fuhr Jan Bühn mit seinen französischen Teamkollegen Loïc Arbel, Kenny Foray und Ersatzfahrer Maxime Bonnot die Bestzeit in der Superstock-Wertung. Jan Bühn, der 2015 Deutscher Meister in der Supersport 600-Klasse war, pilotiert jetzt die neue BMW M1000RR-Rennmaschine.

Auf BMW war der Kronauer bisher sehr erfolgreich, 2016 wurde er Dritter in der Superstock-Klasse in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM). Ein Jahr später stieg Jan Bühn in die Superbike-Klasse auf und wurde auch dort Gesamtdritter. 2018 ging Jan Bühn in der Superstock-Europameisterschaft an den Start und belegte den elften Endrang. In den letzten zwei Jahren war Jan Bühn auf einer Kawasaki für das Bolliger-Team aus der Schweiz erfolgreich in der Langstrecken-WM unterwegs.

Das 24-Stunden-Rennen wird am Samstag um 15 Uhr gestartet und Jan Bühn belegte mit seinen Teamkollegen den zweiten Startplatz in der Superstock-Wertung. Im Gesamtklassement hatten die BMW-Piloten auf dem 13. Gesamtrang 3,272 Sekunden Rückstand auf die Gesamtschnellsten. Die schnellste Rundenzeit drehte das französische Yoshimura-SERT-Motul-Suzuki Team und war nur 0,089 Sekunden schneller als das österreichische YART-Yamaha-Team mit Marvin Fritz aus Neckarzimmern.

Das neu formierte Tecmas-MRP-BMW Racing Team zählt bei den drei 24-Stunden-Rennen zu den Titelkandidaten auf den Superstock-Weltcup Gesamtsieg. Weitere Informationen über Jan Bühn gibt es unter www.jan-buehn.de.

BMW-Pilot Jan Bühn (Kronau) startet als Zweiter beim 24-Stunden-Rennen in der Superstock-Wertung in Le Mans (Foto Hartmut Reuschel)

Quelle / Text: Michael Sonnick