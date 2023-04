Handgemacht, vielfältig und einfach lecker: Das Street Food Festival kommt zurück nach Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar

Das Street Food Festival ist wieder da! Am 13. und 14. Mai lädt das Street Food Festival erneut am Heidelberger Messplatz zur kulinarischen Weltreise und einem Blick über den buchstäblichen Tellerrand der bekannten Cuisine ein. Eine bunte Auswahl an Ständen lässt keine Geschmacksknospe unberührt und hat von aromatischen Büffelburgern, authentischen

venezolanischen Arepas bis hin zu saftig-süßen Strudelkreationen wirklich alles im Gepäck.

Seit 2014 versammelt das Street Food Festival in über 25 Städten deutschlandweit Food Trucks, Imbisse, Restaurants und Hobbyköche, um Besucher*innen die volle Bandbreite an Essensgenuss zu bieten. Das Publikum ist begeistert: „Diese Vielfalt überrascht mich jedes Mal wieder. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken.“, berichtet ein Besucher aus Köln. Und die Zahlen sprechen für sich – seit der ersten Veranstaltung haben mehrere hunderttausend Gäste an den Festivals teilgenommen. Im Mittelpunkt stehen handgemachte Gerichte ohne industriell hergestellte Fertigprodukte, bei deren Zubereitung die Besucher*innen in Echtzeit zuschauen können.

Zudem gibt es die Möglichkeit, die beliebtesten Street Food Anbieter*innen mit einem Preis auszuzeichnen. Sowohl eine lokale Jury aus Food Connaisseurs als auch die Gäste selbst können den Stand, der ihnen die größten Gaumenfreuden beschert, mit dem Street Food Award auszeichnen.

Das Street Food Festival verwandelt den Messplatz am Kirchheimer Weg in 69124 Heidelberg in

ein wahres Schlemmerparadies. Der Eintritt zum Festival ist kostet 3,50 Euro. Beginn der

Veranstaltung ist am 13.05. um 12 Uhr. Am 14.05. um 20 Uhr schließen die Tore des

Festivals.

Die Festival-Daten im Überblick:

Sa 13.05.2023 12:00 – 22:00 Uhr

So 14.05.2023 12:00 – 20:00 Uhr

📍Meßplatz, Kirchheimer Weg in 69124 Heidelberg

🎟3,5 € Eintritt

Webseite: www.street-food-festival.de

Tickets: https://streetfoodfestival.ticket.io/jss3l0yn/

Facebook Veranstaltung: https://fb.me/e/46iJMPK8d

Quelle: Street Food Festival