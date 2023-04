Am 4. und 5. August im Burggraben Mosbach: Der Vorverkauf für das neunte Folk am Neckar-Festival hat begonnen!

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar

Auch wenn das beliebte Folk am Neckar-Festival erst am Freitag und Samstag, 4. und 5. August, seine Tore öffnet, planen viele Besucher*innen jetzt schon ihren Aufenthalt in Mosbach. Schon fünf Minuten nach Bekanntgabe der Eröffnung des Vorverkaufs trafen die ersten Kartenbestellungen und Reservierungen für Campingplätze ein. Das Festival hat sich bei Folkfreunden in ganz Deutschland und darüber hinaus einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Genauso breit gefächert ist auch wieder das Programm. Folk am Neckar bietet zwei Tage lang im und am Burggraben in Mosbach-Neckarelz feine, handgemachte Folkmusik mit einem internationalen Line-up: Dieses Jahr gibt es Folk aus Schottland und England, traditionell und zugleich am Puls der Zeit, soliden Folk-Rock mit leichtem Punk-Einschlag aus Irland und Österreich, mitreißenden, preisgekrönten Bluegrass und die Folk Band of the Year 2022 bei den Scots Trad Music Awards.

Am Freitag eröffnen Paddy Murphy um 19 Uhr das Festival mit ihrem knackigen Irish Speed Folk Rock: Die aus Steyr in Oberösterreich stammende Band begeistert mit einer Mischung aus hartgesottenem Rock kombiniert mit harmonischen Folkmelodien und ihren Songs über die Grüne Insel, irische Rebellen, Freiheitskampf, Liebe, Matrosen und Fernweh. Mit Chili und Pepper gewürzt, entstehen aus dieser wilden Melange schweißtreibende Partysongs. „Die Energie und Virtuosität von Old Salt trifft dich wie eine Tonne Ziegelsteine…“ bescheinigt Folk Radio UK der zweiten Formation des Abends, Old Salt. Die international zusammengesetzte Band mit Sitz in Gent, Belgien, hat durch ihren Mix aus traditionellen Klängen der USA, Belgien, Schweden, Frankreich und Schottland einen ganz eigenen, unverkennbaren Klang und wurde 2017 mit dem “European World of Bluegrass”-Preis ausgezeichnet. Weiter geht die Reise an diesem Abend nach Schottland.

Heron Valley ist eine junge energiegeladene Band. Ihre Wurzeln liegen in der traditionsreichen schottischen und irischen Musik. Heron Valley verweben traditionelle schottische Lieder und Dudelsackmelodien mit irischem Banjo. Da sie aus ganz unterschiedlichen Regionen Schottlands stammen (Oban, Lewis, Cowal, Glasgow und Stirling), haben sie viele authentische schottische Geschichten auf Lager, und vielleicht gibt es sogar ein paar Lektionen in Schottisch und Gälisch!

Den zweiten Tag des Festivals läuten am Samstagnachmittag ab 16.30 Uhr Janice Burns & Jon Doran ein, ein anglo-schottisches Duo, das seine gemeinsame Liebe zur traditionellen Musik verbindet. Enge Gesangsharmonien und das sensible Zusammenspiel zwischen Mandoline, Bouzouki und Gitarre entfalten Wärme, eine fesselnde Präsenz und eine unaufdringliche Energie. Peat & Diesel, die nächste Formation, hat ihre Wurzeln in Schottland, genauer gesagt auf den Western Isles. Das Trio legte mit seinem unorthodoxen und sehr besonderen Sound einen rekordverdächtigen Start hin. Kaum ein Jahr nach ihrem ersten Pub-Gig haben sie nicht nur das legendäre Glasgow Barrowlands an nur einem Tag ausverkauft, sondern auch über 7.000 Tickets für ihre Debüt-Tournee im Januar 2020. Im Dezember 2019 gewannen Peat & Diesel zudem die Auszeichnung für den besten Live-Act bei den MG Alba Scots Trad Music Awards.

Schweißtreibend und sehr tanzbar geht es dann weiter: Das Line-Up der keltischen Punkrock-Band The Cardinal Sins umfasst gleich vier starke Leadsänger! Mit ihrem energiegeladenen Stil spielen die sechs Frauen und Männer aus Irland eine große Bandbreite an Songs, die von Bands wie The Pogues, Flogging Molly und The Dropkick Murphys beeinflusst sind. Den Schlusspunkt setzt mit Breabach eine der renommiertesten und innovativsten zeitgenössischen schottischen Folk-Bands. Breabach haben eine beeindruckende Reihe von Auszeichnungen erhalten, nicht zuletzt erst 2022 „Folk Band of the Year“ bei den Scots Trad Music Awards und ganz aktuell 2023 in der Kategorie Folk und Singer/Songwriter den Preis der Deutschen Schallplattenkritik für ihr neuestes Album Fàs.

Rustikale Köstlichkeiten, Bierspezialitäten vom Fass und hochprozentige Whiskyspezialitäten runden wie immer das Programm ab. Tickets gibt es ab sofort unter www.reservix.de, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und bei der Tourist Info in Mosbach am Marktplatz.

Quelle: Große Kreisstadt Mosbach