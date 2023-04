Münchweiher – Rund ums Grünland – Seminar für Damtier-, Schaf und Ziegenhalter im Hofgut Neumühle

Münchweiher / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Hofgut Neumühle bei Münchweiler an der Alsenz bietet am Samstag, 13. Mai, ab 9 Uhr ein ganztägiges Seminar zum „Grünlandmanagement“ für Damtier-, Schaf und Ziegenhalter an. Damtierhalter werden damit auf den Sachkundenachweis (Teil 2) vorbereitet. Am Vormittag findet eine Bestandsführung statt und es geht um Aufwuchsleistung und Pflegemaßnahmen. Außerdem werden verschiedene Futtergräser, Beikräuter und Ungräser sowie Giftpflanzen des Grünlands, die Düngung und die Weidehygiene vorgestellt. Nachmittags folgt der praktische Teil mit einer Grünlandbegehung und Pflanzenbestimmungsübungen. Nach- und Übersaaten werden ebenso behandelt wie Maschinen und Verfahren rund ums Grünland sowie Dünge- und Pflanzenschutzmittel. Die Kursgebühr beträgt 140 Euro inklusive Verpflegung; eine Übernachtung im Hofgut Neumühle ist mit Aufpreis möglich. Eine Anmeldung Sollte umgehend unter www.hofgut-neumuehle.de (Seminare und Sachkunde) erfolgen. Bei Fragen steht Beate Hlawitschka, b.hlawitschka@neumuehle.bv-pfalz.de, Telefon 06302 603-22, zur Verfügung.

