Beratung zum Thema Stillen für junge Eltern: Das Stillcafé und der Stillvorbereitungskurs der GRN-Klinik Schwetzingen finden als Präsenzveranstaltung statt

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am kommenden Donnerstag (20.04.) findet von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr das nächste Plaudercafé im Mehrzweckraum des K2 statt. Mitarbeiter der Polizeistation Heppenheim werden an diesem Vormittag zum Thema: Enkeltrick – “Rate mal, wer am Telefon ist…” referieren. Die Betrugsmaschen am Telefon … »