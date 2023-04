Heidelberg – Zu Ostern zeigt sich der Nachwuchs auf dem Bauernhof

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zoo Heidelberg ist der Frühling deutlich spürbar. Die zahlreichen Storchenpaar, die sich alljährlich im Zoo einfinden, haben ihre Nester besetzt und frisch aufbereitet. Auf den Wiesen blühen Narzissen, Hyazinthen und Tulpen und begrüßen farbenfroh die Zoobesucher. Der erste Nachwuchs zeigt sich bereits auf dem Bauernhof, wo junge Ziegen umhertollen und die beiden Sauen ihre Ferkel säugen. Buntgemustert sind die kleinen Ferkel, die seit ein paar Tagen auf der Welt sind und ihre Mütter auf Trapp halten. Die auffallend zweifarbige Zeichnung ist typisch für diese Schweinerasse. Das Rotbunte Husumer-Schwein ist auch als Dänisches Protestschwein bekannt. Die Schweine wurden Ende des 19. Jahrhunderts speziell mit dieser Färbung gezüchtet, da die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein nicht selbst ihre Flagge zeigen durfte. So wurden kurzerhand die zweifarbigen Tiere als „lebende Flaggen“ in den Vorgärten gehalten.



Bunt zeigt sich auch die Osterwiese zwischen Bauernhof und Explo-Halle. Im Durchgang zur Halle wurde vom Zoo-Team ein gemütlicher Bereich für junge Kaninchen, Meerschweinchen und Küken eingerichtet. So können kleine und große Besucher in den Osterferien den Nachwuchs gut beobachten. Bei anderen Tierarten wartet der Zoo noch auf Nachwuchs. Vielleicht gibt es zu Ostern noch eine tierische Osterüberraschung. Wer wird es sein? Es bleibt also spannend, was es in den nächsten Tagen im Zoo Heidelberg Neues zu entdecken gibt. Ausreichend Zeit bieten die Sommeröffnungszeiten, die seit 1. April gelten. Der Zoo hat täglich von 9:00 – 19:00 Uhr geöffnet – natürlich auch an den Wochenenden und den Osterfeiertagen.

