Heidelberg – Sanierte Fontänenanlage am Mannheimer Wasserturm sprudelt im BUGA-Jahr auch werktags farbig

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Pünktlich zu den Osterfeiertagen gehen die Wasserspiele am Friedrichsplatz wieder in Betrieb – Umfangreiche Sanierung zum Erhalt eines einmaligen Kulturgutes erfolgreich abgeschlossen Wasser marsch nach einem Jahr sanierungsbedingter Pause: Die Fontänenanlage am Mannheimer Wasserturm erstrahlt nach der erfolgreich abgeschlossenen Sanierung wieder in neuem Glanz. Wie gewohnt können sich die Besucherinnen und Besucher der beliebten Anlage am Mannheimer Wahrzeichen über die Wasserspiele freuen. Pünktlich zu den Osterfeiertagen und rechtzeitig vor Beginn der Bundesgartenschau 2023 starteten Mannheims Baubürgermeister Ralf Eisenhauer und Gordon Pickford, Abteilungsleiter Netz- und Installationsdienst bei der MVV Netze GmbH, mit einem gemeinsamen Knopfdruck die Anlage offiziell an Gründonnerstag, 6. April 2023. „Während zwei schwieriger Jahre mit Pandemie, Lieferengpässen und Energiekrise lagen die Fontänen trocken und wurden vollständig saniert. Umso mehr freuen wir uns, dass unsere großartigen Wasserspiele am Wasserturm nun wieder sprudeln. Sie sind ein Aushängeschild an diesem besonderen Aufenthaltsort für alle Mannheimerinnen und Mannheimer und eine besondere Attraktion für unsere Besucherinnen und Besucher“, betonte Baubürgermeister Ralf Eisenhauer beim offiziellen Knopfdruck.

Bereits in der vergangenen Woche hatte MVV Netze damit begonnen, die Brunnen und Becken mit Hochdruckreinigern vom Baustaub und Winterresten zu befreien. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Anlage nun wieder im Auftrag der Stadt Mannheim betreiben dürfen. Unsere Mitarbeiter haben in der letzten Woche mit Hochdruck die Becken gereinigt, die LED-Strahler sowie Wasserdüsen montiert und verkabelt sowie die Becken mit Wasser befüllt“, beschreibt Pickford die wesentlichen Arbeitsgänge vor dem Start der Fontänenanlage. Nachdem nun auch die Pumpen, Schieber und Filter vorbereitet und die Einstellungstests im Testbetrieb erfolgreich verlaufen sind, können die Wasserspiele ab sofort wieder bewundert werden. Die elektronisch gesteuerten Fontänen sind wochentags von 12 bis 14Uhr sowie von 16 bis 22 Uhr in Betrieb. Mit dem Einschalten der Straßenbeleuchtung werden sie beleuchtet – passend zum BUGA-Jahr ausnahmsweise nicht nur an Wochenenden und Feiertagen, sondern auch an den Werktagen farbig. Die diesjährige Brunnensaison endet zeitgleich mit der BUGA am Sonntag, 8. Oktober 2023.

Erfolgreiche Sanierung

Die Sanierungsarbeiten unter Einhaltung der strengen Richtlinien des Denkmalschutzes konnten nach rund zwölf Monaten Bauzeit im Herbst 2022 abgeschlossen werden. 850 Meter Rohrleitungen, 1.050 Steinplatten und unzählige Abdichtungen auf einer Beckenfläche von rund 3.800 Quadratmetern hat die MVV Netze GmbH im Auftrag der Stadt Mannheim saniert – und damit die über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Fontänenanlage am Mannheimer Wasserturm für die Zukunft gesichert. Die Arbeiten konnten unter Einhaltung des Zeit- und Kostenrahmens pünktlich abgeschlossen werden. Im Januar 2023 wurde die sanierte Anlage wieder offiziell an die Stadt Mannheim übergeben werden. Der städtische Eigenbetrieb Stadtraumservice hat die Außenanlagen nach den umfangreichen Sanierungsarbeiten inzwischen wieder mit Frühlingsblumen bepflanzt. Insgesamt hat die Stadt rund 5,3 Millionen Euro für die Sanierung der Becken an der

Fontänenanlage investiert, knapp 500.000 Euro Zuschuss kamen vom Land Baden-Württemberg sowie weitere 700.000 Euro vom Bund. Auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz beteiligte sich mit einer Förderung in Höhe von 80.000 Euro. Knopfdruck die Anlage offiziell an Gründonnerstag, 6. April 2023.

Hintergrund:

Der Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement der Stadt Mannheim betreut insgesamt 21 Brunnenanlagen im gesamten Mannheimer Stadtgebiet. Das Fontänenfeld, der Tritonenbrunnen sowie der Atlantenbrunnen am Wasserturm werden im Auftrag der Stadt von MVV betrieben, die restlichen 18 Brunnen von der Stadt selbst. Mit den Brunnen leistet die Stadt einen Beitrag dazu, das Stadtbild zu verschönern und Orte zum Verweilen mit Aufenthaltsqualität zu schaffen. Die Wasserspiele in Mannheim sprudelten erstmals zum Stadtjubiläum 1907 und sind damit die ältesten der zwölf größten

Wasserspiele in Deutschland.