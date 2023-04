Worms – VIDEO NACHTRAG – Brand bei Velte Rohstoffhandel

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Acht rund 25 Jahre alte Großbäume sind am Montag und Dienstag, 3. und 4. April 2023, auf dem Gelände des Ethianums ausgegraben worden, um an einen neuen Standort im Stadtgebiet umgepflanzt zu werden. In einer technisch aufwändigen Aktion wurden bereits vier Bäume an das Iqbal-Ufer versetzt. Zur Verpflanzung der Bäume ... Mehr lesen »