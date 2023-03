Rhein-Pfalz-Kreis – Modenschau bei Outfit cool Clothing in #Mutterstadt am Samstag, 01.04.2023

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, den 01.04.2023 ist es wieder soweit. Esma Schneider und Ihr Team von Outfit cool Clothing in Mutterstadt präsentieren wieder Mode für Sie und Ihn und die neuesten Looks für das Frühjahr und den Sommer.



Seit Esma Schneider die Mode-Boutique im Herzen von Mutterstadt betreibt gibt es immer wieder die beliebten Veranstaltungen.

In der gut sortierten Boutique findet das Modeherz natürlich nicht nur Kleidung für Sie und Ihn,sondern auch modische Accesoires wie Tücher,Schals, Taschen und Schuhe, einfach alles was das Modeherz begehrt.

In Kürze findet man die modischen Teile auch in dem neuen Online Marktplatz der Metropolregion Rhein-Neckar im MRN-Shop.de, die neuesten Trends für Sie und Ihn werden zur Zeit eingearbeitet.



Kurzinfo:

Modenschau Outfit cool Clothing

Esma Schneider

Ludwigshafener Str. 4, 67112 Mutterstadt

15.00 Uhr.