Programmeröffnung „Natürlich Heidelberg“ 2023! Die Natur entdecken! jetzt auch barrierefrei

Heidelberg ( Metropolregion Rhein-Neckar(red(ak) -Mensch, Natur und Umwelt stehen im Zentrum der städtischen Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“. Seit vielen Jahren begeistert das vielseitige Angebot Jung und Alt für die Natur. Am Mittwoch, 22. März 2023, haben Umweltbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain und die Leiterin des Umweltamtes, Sabine Lachenicht, das Jahresprogramm für 2023 der städtischen Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ vorgestellt. Neben rund 40 Akteuren der Umweltbildungsplattform waren Jochen Kohn und Cornelie Angres vom Umweltamt, Larissa Winter-Horn vom Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und Kerstin Pohl vom Naturpark Neckartal-Odenwald bei der Eröffnung dabei.

„Mit den Bildungsangeboten von ,Natürlich Heidelberg‘ können viele Menschen Freude in und mit der Natur erleben. Durch diese Erlebnisse wird Begeisterung geweckt, faszinierende Natur zu bewahren und die Zukunft nachhaltig zu gestalten. Damit wird nicht nur zukunftsfähiges Denken und Handeln für Mensch und Natur gefördert, sondern auch ein Bewusstseinswandel eingeleitet. Ohne das große Netzwerk der vielen Partnerinnen und Partner von ,Natürlich Heidelberg‘ wäre die Erreichung dieser Ziele nicht möglich“, sagte Umweltbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain bei der Programmeröffnung in der „Kreativwerkstatt“ am Kohlhof.

„Natürlich barrierefrei“

Bisher konnten Personen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, Unebenheiten und kleine Hindernisse im Gelände nicht bewältigen. Hier wurde jetzt Abhilfe geschaffen. In Kooperation und mit der finanziellen Unterstützung der Behindertenbeauftragten der Stadt Heidelberg, Christina Reiß, hat das Umweltamt einen dafür geeigneten, allradbetriebenen elektrischen Rollstuhl erworben. Informationen zu den entsprechenden Angeboten und den Rahmenbedingungen sind zu finden über das Online-Buchungsportal von „Natürlich Heidelberg“ auf der städtischen Internetseite.

Der Kohlhof – facettenreicher Lebens- und Naturerlebnisraum

Die Vorstellung des Jahresprogramms fand an der „Kreativwerkstatt“ am Kohlhof statt, einem außerschulischen Lernort von „Natürlich Heidelberg“, bei dem die Schwerpunkte in der Naturbegegnung und insbesondere in der handwerklichen Bearbeitung von Naturmaterialien liegen. Sie befindet sich direkt am Waldrand und angrenzend an das Naturschutzgebiet Michaelsbrunnen. Die Landschaftsvielfalt am Kohlhof ist geprägt durch den Wechsel von Viehweiden, Streuobstwiesen, Feuchtbiotopen und Wald. Sie eignet sich ideal für viele Aktivitäten der Umweltbildung und Naturerfahrung.

Der Forellenbach am Kohlhof – Lebensraum für Amphibien

Der Forellenbach gehört zu den schönsten der 52 Fließgewässer, die sich auf Heidelbergs Gemarkung befinden und ist ein wichtiger Lebensraum für Amphibien. Durch die Pflege von Kleingewässern am Forellenbach werden in diesem Bereich die Lebensräume für Am­phi­bien und Gewässerkleintiere gewährleistet. Die Maßnahmen werden durch den Verein Heidelberger Biotopschutz e.V. in Abstimmung mit dem Umweltamt am Forellenbach-Oberlauf durchgeführt.

Artenvielfalt auf der Streuobstwiese

Auf den Streuobstwiesen am Kohlhof steht eine Vielzahl hochstämmiger Obstbäume, hauptsächlich Apfel und Birne, daneben Zwetschgen und Kirschen. Streuobstwiesen sind ein wertvoller, aber bedrohter Lebensraum – dabei gehören sie zu den artenreichsten Biotopen Mitteleuropas. In den vergangenen Jahren wurden durch das Umweltamt am Kohlhof verschiedene Obstbäume gepflanzt, darunter regionaltypische Apfelsorten wie „Bittenfelder Sämling“, „Brettacher“ und „Hauxapfel“ sowie Mostbirnen wie die „Köstliche aus Charneux“ und „Nußlocher Kotäckerle“.

Informationen, Programm und Anmeldung

Veranstaltungen zu diesen und vielen anderen Themen sind zu finden auf der Umweltbildungsplattform von „Natürlich Heidelberg“. Anmelden kann man sich über das Online-Buchungsportal unter www.natuerlich.heidelberg.de. Für weitere Fragen und Informationen steht das Buchungsbüro „Natürlich Heidelberg“, Theaterstraße 9, 69117 Heidelberg, telefonisch unter 06221 58-28333 oder per E-Mail an natuerlich@heidelberg.de zur Verfügung. Das Buchungsbüro ist montags und freitags von 8 bis 12 Uhr besetzt und vom 1. März bis 31. Oktober zusätzlich mittwochs von 16 bis 18 Uhr zu erreichen.

Das Jahresprogramm und der Infoflyer liegen in den städtischen Bürgerämtern, der Volkshochschule, der Stadtbücherei, bei der Abteilung Lernort Natur, Geo- und Naturpark des städtischen Umweltamts (Theaterstraße 9, 69117 Heidelberg) sowie in zahlreichen anderen öffentlichen Einrichtungen kostenlos aus. Das ausführliche Programheft steht im Internet unter www.natuerlich.heidelberg.de zum Herunterladen bereit.