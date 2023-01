Landau – Suche nach Mary Brandt

Landau / Wörth / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Seit Anfang Dezember wird die 13-jährige Mary Brandt wiederholt aus einer Jugendeinrichtung in Wörth als vermisst gemeldet. Es besteht Anlass zur Sorge, dass sie sich in einem nicht altersgerechten Milieu bewegt und sich so in gefährliche Situationen hineinbegeben könnte. Es gibt derzeit keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung.

Mary wird wie folgt beschrieben:

– ca. 165 cm groß,

– sehr schlank,

– dunkelhäutig

– dunkle, lange Haare

– in die Haare sind blonde Strähnen hineingeflochten

– möglicherweise ist sie aktuell mit einer roten Daunenjacke

bekleidet

Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten. Bitte verständigen sie bei einer Sichtung umgehend die Polizei.