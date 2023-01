Ludwigshafen – Sparkasse fördert Jugendsportabzeichen, Schulen und Sportvereine

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Onlineregistrierung unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/jugendsportabzeichen bis 31.03.2023 erforderlich.

Die Sparkasse Vorderpfalz wird auch in diesem Jahr jedes Jugendsportabzeichen, das 2022 in Ludwigshafen, Speyer, Schifferstadt und dem Rhein-Pfalz-Kreis abgelegt wurde, mit fünf Euro je Teilnehmerin oder Teilnehmer fördern. Das Geld kommt den Vereinen oder Schulen zugute, in denen das Jugendsportabzeichen abgelegt wurde. Diese können damit beispielsweise neue Sportgeräte anschaffen. Schulen und Sportvereine, die von dieser Aktion profitieren möchten, müssen sich spätestens bis 31.03.2023 auf der Sparkassenwebseite unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/jugendsportabzeichen anmelden und registrieren. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen. Die Auszahlung der Spendenbeträge erfolgt ab September 2023.

Sparkassen-Chef Thomas Traue betont: “Mit unserer jährlichen Aktion möchten wir junge Menschen für das Jugendsportabzeichen begeistern und zugleich die teilnehmenden Schulen und Sportvereine mit Spenden unterstützen. Das machen wir gerne und aus Überzeugung, denn Sport verbindet Menschen und schafft Gemeinschaft. Wichtig ist, dass sich Schulen und Sportvereine – auch diese, die bereits im letzten Jahr teilgenommen haben – erneut bis spätestens 31.03.2023 auf unserer Sparkassenwebseite registrieren, damit sie in den Genuss der Förderung kommen können. Als öffentlich-rechtliche und regional verankerte Sparkasse glauben wir an die Kraft der Gemeinschaft. Deshalb setzen wir uns seit vielen Jahren für Sport und Bewegung in unserem Geschäftsgebiet in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis ein“.



Sparkassen-Chef Thomas Traue betont: „Mit unserer jährlichen Aktion möchten wir junge Menschen für das Jugendsportabzeichen begeistern und zugleich die teilnehmenden Schulen und Sportvereine mit Spenden unterstützen."

