Ludwigshafen – Schwerer Raub mit Schusswaffe

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am Montagabend (09.01.2023), gegen 20:30 Uhr, gelangten zwei Unbekannte, unter einem Vorwand in die Räume der bereits geschlossenen Zulassungsstelle. In den Büroräumen forderte einer der Männer von einem Mitarbeiter Geld und hielt hierbei eine Schusswaffe in der Hand. Die Männer flüchteten mit den erbeuteten Tageseinnahmen in unbekannte Richtung.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

-männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,70 – 1,75 m groß, schmale

Statur, Scheitel und gegelte, schwarze Haare, 3-Tage-Stoppelbart,

trug eine mattglänzende Jacke (Marke Prada), hellblaue Jeans und rote

Schuhe

-männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,70 bis 1,75 m groß, korpulent,

Glatze mit Stoppeln, trug eine schwarze Jacke und Jogginghosen mit

drei weißen Streifen.

Wer hat die flüchtenden Täter gesehen oder kann Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.