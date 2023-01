Ludwigshafen – Erzählwerkstatt – Bibel Fortbildung mit Erzähler Thomas Hoffmeister-Höfener am 10. Februar 2023

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Wenn Fantasiewelten im Kopf entstehen: Regelmäßig lädt die Familienbildung im HPH zu Erzählwerkstätten ein. In der nächsten Werkstatt am 10. Februar 2023 geht es um die Bibel. In der ganztägigen Veranstaltung vermittelt Erzähler Thomas Hoffmeister-Höfener von 9 bis 16 Uhr den Teilnehmenden die praktischen Grundlagen des biblischen Erzählens. Ziel ist es, biblische Geschichten für Kinder und Erwachsene erzählen zu lernen und den kleinen und großen Zuhörer*innen den Weg in die Fantasiewelt der Geschichten zu zeigen. Seit über 15 Jahren hat Erzählen im Angebot des Heinrich Pesch Hauses einen festen Platz, ist Erzählen doch die älteste Form der Weitergabe von Weisheit, Werten und Wissen. Mit einem kompetenten Team wird diese alte Tradition mit ihren reichen kulturellen Schätzen lebendig gehalten. „Denn Kinder brauchen Geschichten. Das mündliche Erzählen ist ein wichtiges Instrument zur Sprachförderung, Kommunikation und Stärkung des interkulturellen Dialogs. Unsere Fortbildungsangebote zielen auf eine nachhaltige Förderung der Erzählkultur“, betont Kerstin Hofmann, Leiterin der Familienbildung im HPH. Die Erzählwerkstatt kostet 110 Euro inklusive Verpflegung. Die Anmeldung ist auf der Homepage der Familienbildung unter ww.familienbildung-ludwigshafen.de/Veranstaltungen möglich.

