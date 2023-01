Mannheim – Caritas-Sammlung ermöglicht besondere Projekte – Erzdiözese fördert in Mannheim Sportangebote, Bänke für Toleranz und Veranstaltungen zum Thema Sterben

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Dank Spenden der Mannheimerinnen und Mannheimer im Rahmen der Caritas-Sammlung der Erzdiözese Freiburg konnten im Jahr 2022 mehrere Projekte beim Caritasverband Mannheim verwirklicht werden: Das Café Anker, ein alkoholakzeptierender Aufenthaltsort, den die Caritas gemeinsam mit dem Drogenverein betreibt, hat verschiede Sportangebote für die Besucherinnen und Besucher organisiert, um sie zu mehr Bewegung zu motivieren und das Miteinander zu stärken. So findet jetzt regelmäßig ein Boxtraining statt, das von einem Streetworker des Drogenvereins geleitet wird. Dafür wurde die Ausrüstung angeschafft. Weitere Angebote waren ein „Walk and Talk“ zum Strandbad in Mannheim und im Käfertaler Wald, letzteres mit Minigolfspielen, ein Bowling-Nachmittag und ein Tischtennisturnier. Mit dem Fördergeld konnten eine Tischtennisplatte, Schläger und Bälle für den Außenbereich des Café Anker angeschafft werden. Für das Jahr 2023 sind Wiederholungen der Angebote sowie ein Wirbelsäulen-Kurs im Café Anker durch einen Schmerztherapeuten geplant.

Youngcaritas, das Ehrenamtsangebot für Jugendliche und junge Erwachsene, hat drei „Plätze der Toleranz“ gebaut. Das sind selbst gestaltete Bänke mit Symbolcharakter, die für Toleranz, Gemeinschaft und Vielfalt stehen und an öffentlichen Orten zum gemeinsamen Gespräch einladen. Zwei Bänke wurden zusammen mit Kindern bei den Ferienprogrammen der Caritas-Quartierbüros Rheinau und Schönau gebaut und bunt angemalt. Eine weitere entstand zusammen mit dem Jugendtreff Käfertal für das Gelände der Kirche St. Hildegard. Neben dem kreativen Ausleben ging es auch darum, dass sich die Kinder mit dem Thema Toleranz auseinandersetzen. Es fanden mehrere Veranstaltungen zum Thema „Sterben, Tod und Trauer in verschiedenen Religionen und Kulturen“ statt, darunter ein Märchenabend für Erwachsene und ein Ausflug ins Museum für Sepulkral Kultur in Kassel. Die Veranstaltungen richteten sich an Ehrenamtliche und Hauptamtliche von Caritas, Diakonie, Evangelischer und Katholischer Kirche sowie an die interessierte Öffentlichkeit und sollten zur interkulturellen und interreligiösen Kompetenz der Teilnehmenden beitragen.

Die Mittel stammten aus der Caritas-Sammlung 2021, bei der in Mannheim insgesamt Spenden in Höhe von 65.217 Euro zusammenkamen. Davon gingen ein Drittel an die Mannheimer Pfarrgemeinden, ein Drittel an den Caritasverband Mannheim und ein Drittel an den Caritasverband der Erzdiözese Freiburg, der wiederum einen Teil für Projekte vor Ort zur Verfügung stellt und im vergangenen Jahr die oben genannten Projekte förderte. Der Caritasverband Mannheim nutzte seinen Anteil für die Finanzierung von sozialen Diensten, die nicht ausreichend durch andere Mittel refinanziert werden.