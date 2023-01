Worms – Ausstellung „Farben der Erde“ von Ruth Bauermann im Wormser Kulturzentrum – Vernissage am 4. Januar um 19 Uhr

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Januar präsentiert Ruth Bauermann ihre Werke unter dem Titel „Farben der Erde“ im Oberen Foyer des Wormser Kulturzentrums. Die Künstlerin lebt und arbeitet seit 1987 in Worms. Farben und Malen waren schon immer ihre Leidenschaft. In Kursen an Kunstakademien bei verschiedenen Dozenten hat sie ihr Wissen sowie die Fähigkeiten von und über Farben und Additive erweitert. Aus spontanen Zeichnungen entwickelt sie individuelle und reduzierte Formen, vom Gegenständlichen über die Abstraktion bis zur Informellen Malerei. Diese ist kein einheitlicher Kunststil, sie ist ein Prozess. Alle Bilder der Ausstellung sind in Mischtechnik mit Acryl, Pigment, Wachs, Marmormehl und Chinapapier gefertigt. Die Ausstellungseröffnung findet am Mittwoch, 4. Januar, um 19 Uhr statt. Der Besuch von Vernissage und Ausstellung ist kostenlos. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Zutritt erfolgt über den Haupteingang des Neubaus. Mehr über die Künstlerin und ihre Werke erfährt man auf www.ruth-bauermann.de.

Seit 2011 hat Ruth Bauermann an Ausstellungen in Thüringen, Worms, Sulzbach, Großkarlbach und Frankenthal sowie in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz in Berlin teilgenommen. Außerdem ist die Künstlerin als Kursleiterin an Workshops in Thüringen und Worms sowie an der Jugendkunstakademie tätig. Seit 2014 arbeitet Ruth Bauermann in einem Atelier im Kunsthaus Worms.

Ausstellung „Farben der Erde“

4. Januar bis 28. Januar 2023

Wormser Kulturzentrum – Galeriefläche Oberes Foyer

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 10-18 Uhr

Bei Veranstaltungen im Tagungsbereich kann die Ausstellung in Ausnahmefällen nicht zugänglich sein.

Der Eintritt ist frei. Begleitend zur Ausstellung erscheint ein Katalog im Worms Verlag.