Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Donnerstag (27.10.2022), zwischen 22:30 Uhr und 23:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnheim in der Riedstraße ein und stahlen Bargeld und einen Rucksack. Durch die Tat entstand ein Schaden in Höhe von rund 250 Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die