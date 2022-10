Hockenheim / A6 / Mannheim (ots)

Die Sperrung dauert aktuell weiter an. Nach derzeitigem Stand verlor ein Fahrzeug auf der A6 kurz vor 6 Uhr mehrere Fahrzeugteile. Mehrere nachfolgende Verkehrsteilnehmer überfuhren diese.

An einem LKW wurde hierbei, wie bereits berichtet, der Tank aufgerissen.

Die Schadenshöhe muss im Rahmen der Unfallermittlungen noch beziffert werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Reinigungsarbeiten auf der Autobahn werden voraussichtlich bis in den Nachmittag hinein durchgeführt. Es wird nachberichtet.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten das Gebiet zu umfahren. Der Verkehr staut sich mehrere Kilometer auf die A5 zurück. Herannahende Verkehrsteilnehmer werden gebeten vorsichtig an das Stauende heranzufahren.