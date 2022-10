Rhein-Pfalz-Kreis – Schifferstadt – Kunststoffkuh in Bahnweiher geworfen

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

In der Nacht vom 26.10.2022 auf den 27.10.2022 haben bislang unbekannte Täter eine Kunststoffkuh aus einem Vorgarten eines Anwesens Am Bahnweiher entnommen und in den nahegelegenen Bahnweiher geworfen. Ein Horn der Kuh wurde durch die Täter abgebrochen und im Vorgarten zurückgelassen. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro, ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.