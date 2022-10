Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Laibach: Love is Still Alive

42 Jahre gibt es die Band Laibach schon, und fast ebenso lange erfreut sie sich internationaler Bekanntheit. Sie ist Teil eines slowenischen Kunstkollektivs, das mit Ästhetiken vergangener Zeiten das Heute befragt. NSK (Neue slowenische Kunst) wurde 1980 gegründet und hat von Anfang an eine starke politische Agenda verfolgt. Mit einem Konzert unter dem Titel Love is Still Alive gastiert die Gruppe am Mittwoch, 26.10.2022 um 20 Uhr auf den Pfalzbau Büh­nen.

Laibach arbeitet mit vielfältigen Zitaten, aber vor allem mit den künstlerischen Mitteln totali­tärer Regime. So entsteht ein kraftvoller Sound, der in seiner Faszination etwas Beunruhigen­des hat. Der ungebrochene Kult um die Band resultiert sicherlich auch aus ihrem provokan­ten Umgang mit Tabus. 2015 z.B. spielte Laibach als erste westliche Popband überhaupt im nord­koreanischen Pjöngjang – ein schwer einzuordnendes politisches Zeichen, das für welt­weite Publicity sorgte.

Laibachs Sound entwickelte sich von Avantgarde über Ambient-Noise bis hin zu Industrial-Music, vereint Elemente von Hip-Hop, Elektro, Techno und Electronic Body Music auf hoch spannende Weise und ergänzt diese durch unverkennbare Percussion-Rhythmen sowie den typischen rauen Gesang. Der Song Love is Still Alive entstand für die Sci-Fi-Komödie Iron Sky – The Coming Race, eine überspitzt düstere Weltuntergangsphantasie. 2021 erschien der Songtrack auf einer EP in sieben verschiedenen Variationen, die auf ihren Konzerten zum Teil live zu hören sind. Andere Titel entstammen dem Musical Wir sind das Volk, das im Feb­ruar am Berliner HAU Premiere hatte und auf Texten des Dramatikers Heiner Müller basiert.

Einheitspreis 31 € / ermäßigt 23 €

Kartentelefon 0621/504 2558