Ludwigshafen – Nicole Beutlers Tanz-Oper 8: Metamorphosis am Dienstag 24.10 im Theater im Pfalzbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

8: Metamorphosis

Nicole Beutler ist bekannt für ihre genre-übergreifenden Tanzproduktionen, die sich durch eine unerschöpfliche Vielfalt, ein erstaunliches formales Vokabular, intuitive Weisheit und abstrakte Schönheit auszeichnen. Dies hat der Choreographin in den Niederlanden eine ein­zig­artige Stellung als Theater- und Tanzregisseurin verschafft.

Für ihr Stück 8: Metamor­phosis, das am Dienstag, 24.10.2022 um 19.30 Uhr auf der Kleinen Bühne der Pfalzbau Büh­nen gezeigt wird, lotet sie die Grenzen der Oper als Genre aus. In die­ser mit ihrem Ensemble Nicole Beutler Projects in Kooperation mit dem O.-Opernfestival und dem internationalen Theater Amsterdam erarbeiteten Tanz-Oper hat sie sich zusammen mit dem Komponisten Gary Shepherd vom graphischen Werk des bekannten belgischen Künstlers M.C. Escher, Ovids Metamorphosen und The Cold Song aus Henry Purcells Oper King Arthur inspirieren lassen. Eschers perspektivische Unmöglichkeiten und optische Täuschungen fin­den ihren Nieder­schlag in einer grandiosen Lichtregie (Minna Tiikkainen), die die Darsteller in faszinierende Muster hüllt. Zu Beginn der Aufführung liegt der Fokus jedoch auf dem Drummer Frank Rosaly, der sein Set mit Füßen, Gabeln und Nägeln traktiert. Eine umwerfen­de Energie wird von dieser perkussiven Eruption freigesetzt, die die durchweg männlichen Darsteller nutzen, wenn sie in grauen Geschäftsanzügen (Kostüme: Jessica Helbach, Bühne: Julian Maiwald) auf die Bühne kommen und in wellenartigen Skulpturen zu tanzen beginnen, in rasender Geschwindigkeit Posen wiederholen und eine ver­blüffende Eigendy­namik entwic­keln. Assoziationen von reißenden Strömungen und pulsieren­den Körperflüssig­keiten drängen sich auf. Das inszenierte Chaos erfährt eine eindrucksvolle Steigerung durch den einsetzenden Gesang. Nicole Beutler ermutigt dazu, in drängenden Zeiten unsere Rolle zu überdenken und Veränderungen mutig anzugehen. Die Produktion war nominiert für den „Swan“ 2021 als beste Tanzproduktion des Jahres 2020

Einheitspreis 31 € / ermäßigt 23 €, Kartentelefon 0621/504 2558

© Anja Beutler / Text Theater im Pfalzbau