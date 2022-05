Wiesloch / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der Landtagspolitiker Norbert Knopf plant im Rahmen der Aktion „Stadtradeln“ eine Radtour durch seinen Wahlkreis Wiesloch, bei der mehrere Kleindenkmäler besichtigt werden.

Im Rahmen der Aktion „Stadtradeln“ bietet der Landtagsabgeordnete aus St. Leon-Rot eine heimatgeschichtliche Rundfahrt mit dem Rad rund um Wiesloch an. Neben der Radtour stehen vor allem

auch lokale Kleindenkmäler im Fokus, die von der Gruppe gezielt angefahren werden.

Am Samstag, den 28. Mai, führt die Radtour ab 14 Uhr durch den Wahlkreis Wiesloch. Start ist in St. Leon-Rot, an der Ecke Walldorferstraße/Feldscheuerweg mit der Besichtigung des Wegekreuzes. Von dort aus geht die Führung nach Malsch, Rauenberg, Wiesloch und Nußloch. Um 17 Uhr ist der Ausklang im Naturfreundehaus Leimen geplant.

Die gesamte Strecke ist knapp 30km lang und als mittelschwer einzustufen. Der passionierte Radfahrer Norbert Knopf möchte bei seiner Führung auch auf das aktuelle Projekt des Rhein-Neckar-Kreises

aufmerksam machen, bei dem bisher unbekannte oder in Vergessenheit geratene Kleindenkmäler im Kreis erfasst werden sollen.

Dazu möchte Norbert Knopf ebenfalls einen heimatgeschichtlichen Beitrag leisten, bestückt mit Geschichten rund um die Denkmäler und Erzählungen aus der Landespolitik.

Die Tour wird kostenlos angeboten. Interessierte können sich spontan anschließen oder sich bereits vorab per

Mail an norbert.knopf@gruene.landtag-bw.de oder telefonisch unter 0711 206363 09 anmelden.

Quelle: Norbert Knopf MdL

Sprecher für Gesundheitswirtschaft und Hochschulmedizin

Mitglied im Finanz- und Wissenschaftsausschuss

Bündnis 90/Die Grünen