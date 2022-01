Kaiserslautern – Der FCK muss in nächster Zeit auf Kapitän Jean Zimmer verzichten

Kaiserslautern. Der 1. FC Kaiserslautern muss in nächster Zeit auf den Einsatz von Jean Zimmer verzichten. Der 28-jährige FCK-Kapitän, der am 6. Dezember 1993 in Bad Dürkheim geboren wurde, wird zur Abklärung und Therapie einer gutartigen Darmerkrankung in den kommenden Tagen stationär im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern behandelt. Als Folge daraus wird der FCK-Kapitän der Mannschaft der Roten Teufel vorerst nicht zur Verfügung stehen. Der 1. FC Kaiserslautern wünscht Jean Zimmer eine schnelle und gute Genesung. Jean Zimmer wechselte im Juni 2021 vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf zurück auf den Betzenberg, wo er bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison als Leihspieler entscheidend zum Klassenerhalt beigetragen hat.



Der 1. FC Kaiserslautern darf nach Abstimmung mit den lokalen Behörden der Stadt Kaiserslautern zu seinem nächsten Heimspiel gegen FC Viktoria 1889 Berlin am Samstag, 22. Januar 2022, bis zu 1.000 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion zulassen. Der Ticket-Vorverkauf hat am Donnerstag (20.1) gestartet. Der 1. FC Kaiserslautern ist Tabellenzweiter, Viktoria Berlin liegt auf dem elften Tabellenrang. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.