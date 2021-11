Mannheim – Illegal Müll entsorgt – wer kann Hinweise geben?

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Bauschutt und Sperrmüll auf mehrere Quadratmeter verteilt, diverse Altreifen in umliegenden Gebüschen und ein Tiefkühlschrank auf dem Gehweg der aufgrund seines verschimmelten Inhalts mittlerweile Ratten anzieht – darauf wurden die Beamten des Polizeipostens Mannheim-Seckenheim am Donnerstagmorgen in der Hochstättstraße aufmerksam und haben erste Ermittlungen eingeleitet. Wer den Müll am Wendehammer illegal entsorgt hat, ist bislang nicht bekannt. Eine fachgerechte Entsorgung wurde bereits veranlasst. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter 0621 48971 an die Ermittler zu wenden.