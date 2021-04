Mannheim/Mannheim-Neuostheim (ots) INSERAT congressforum.de Durch eine 41-jährige Falschparkerin wurden am Mittwochnachmittag im Stadtteil Neuostheim mehrere Straßenbahnen der rnv blockiert. Die Frau parkte gegen 14.30 Uhr ihren VW Touran am Fahrbahnrand der Dürerstraße. Das Fahrzeugheck ragte dabei bis in den Gleisbereich hinein. Hierdurch wurden an der Haltestelle “Schwindstraße” zwei Straßenbahnen an der Weiterfahrt gehindert. Eine Verständigung ... Mehr lesen »