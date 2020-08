Neustadt/Weinstraße – 5,6 Promille und fit

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagabend, den 28.08.2020, gegen 22:30 Uhr, wurde der Polizei Neustadt an der Weinstraße eine männliche Person in Krankenhauskleidung im Bereich des Hauptbahnhofes gemeldet. Nach Rücksprache mit dem Krankenhaus konnte in Erfahrung gebracht werden, dass sich der 50-Jährige im Laufe des Tages selbst entließ und es keiner weiteren medizinischen Betreuung bedarf. Bei dem Mann kann Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test brachte einen Wert von 5,6 Promille hervor. Trotz des hohen Promillewertes war es bemerkenswert, dass sich der Verantwortliche klar und orientiert zeigte. Ein polizeiliches Einschreiten war demnach nicht erforderlich.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail