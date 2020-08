Ludwigshafen – Zweite „Bewegte Mittagspause“ startet am Donnerstag

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Selbst Sommersandalen mit Absatz und Businesskleid hielten Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck am vergangenen Donnerstag nicht ab, bei der Premiere der „Bewegten Mittagspause“ auf dem Ludwigsplatz mitzusporteln. Zwischen zahlreichen Terminen an diesem Tag nahm sich das Stadtoberhaupt Zeit, um „neue Energie für Körper und Geist zu tanken“, so das Motto der „Bewegten Mittagspause“. An sechs aufeinanderfolgenden Donnerstagen (noch bis zum 1. Oktober), von 12.15 Uhr bis 12.45 Uhr, lädt der Ludwigshafener Sportverband als Veranstalter, mit Unterstützung der Stadt Ludwigshafen und in Kooperation mit der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ zum gemeinsamen Sporteln ein. Rund 20 Teilnehmer kamen zur Auftaktveranstaltung. Die beiden erfahrenen Übungsleiter Rudi Jacob und Armin Kuhn, beide vom ABC Ludwigshafen, führten mit Spaß und Sachverstand durch das halbstündige Programm. Nach der allgemeinen Mobilisation folgten Kräftigungsübungen mit Radschläuchen und gefüllten Wasserflaschen. Am Donnerstag, 3. September, 12.15 Uhr, wird Ulla Walther-Thiedig, bekannt als „Mrs. Sportabzeichen“ und langjährige Übungsleiterin, u.a. bei der TG Oggersheim und bei der BASF, auf dem Ludwigsplatz gemeinsam mit Interessierten in der Mittagspause sporteln. Alle Übungen können in Alltagskleidung und ohne zu schwitzen von jedermann durchgeführt werden. Entspannen und neue Energie für den Arbeitsalltag sammeln, stehen im Mittelpunkt der 30-minütigen Einheit. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich. Allerdings ist aufgrund der Corona-Verordnung die Teilnehmerzahl auf 25 limitiert und eine Anmeldung bis 24 Stunden vorher über www.ludwigshafener-sportverband.de erforderlich.

Quelle Bild /Text: Saskia Helfenfinger-Jeck

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail