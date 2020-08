Mannheim – Polizei wird zu tätlicher Auseinandersetzung gerufen – vier betroffene Personen und ein Polizeibeamter leicht verletzt

Mannheim /

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 06.00 Uhr kam es in der Hafenstraße zwischen mehreren Personen zu einer heftigen Auseinandersetzung. Ein 20-Jähriger und seine drei Freunde wurden beim Verlassen der Aral-Tankstelle von einer Gruppe junger männlicher Tatverdächtiger zunächst verbal, anschließend auch körperlich angegangen. Die vier jungen Männer wurden durch Tritte und Schläge leicht verletzt und wurden durch Rettungskräfte noch vor Ort medizinisch erstversorgt. Ein Tatverdächtiger war vorläufig festgenommen, nach Feststellung seiner Personalien aber noch vor Ort wieder entlassen worden. Beim jetzigen Kenntnisstand ist weder die Anzahl der Tatverdächtigen noch die Ursache der Streitigkeiten bekannt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Der Einsatz der Beamten wurde von einem 24-jährigen Mann erheblich gestört. Mit seinem Smartphone filmte er aus geringer Entfernung das polizeiliche Einschreiten. Bei seinen Aufnahmen standen die Beamten als auch die an der Auseinandersetzung beteiligten Personen erkennbar im Focus. Der Aufforderung, dies zu unterlassen, kam er nicht nach. Der Mann zeigte sich in Folge aggressiv und griff die Beamten tätlich an. Sie setzten sich schließlich durch und brachten den Unruhestifter zur Wache. Auch er wurde nach ersten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ein Polizeibeamter wurde durch die Widerstandshandlungen verletzt.